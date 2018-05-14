Литовский дипломат Бронюс Макаускас, временно исполняющий обязанности консула в городе Советск Калининградской области, проводит идеологическую линию на отторжение региона от России. Именно такой точки зрения придерживаются региональные журналисты, выпустившие на местном телевидении сюжет Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области.

Литовский дипломат Бронюс Макаускас, временно исполняющийобязанности консула в городе Советск Калининградской области, проводит идеологическуюлинию на отторжение региона от России. Именно такой точки зрения придерживаютсярегиональные журналисты, выпустившие на местном телевидении сюжет"Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул вКалининградской области".Согласно авторам ролика с телеканала "Вести-Калининград", Макаускас проводит средиинтеллигенции Калининградской области идеологическую линию, согласно которой, город и прилегающие к нему земли являются частью "историческойЛитвы" и находятся в составе России незаконно. Сам дипломат обвинилжурналистов в "провокации и лжи".Впрочем, в Литве Калининград называют не иначе какКараляучус ("Королевская гора"), отмечает газета "Взгляд".Еще в период перестройки в республике выпустили карту, где все топонимыКалининградской области, которая располагается на части территории бывшейВосточной Пруссии, были переведены на литовский язык, сообщает издание.Кроме того, в Вильнюсе последнее время заняты поисками"литовских корней" у уроженцев Восточной Пруссии, в том численемецкого философа Иммануила Канта. Как отмечает газета, Макаускас постоянноиспользовал "литовскую" топонимику, четко отделяя Калининградскуюобласть от России.Стоит отметить, что Литва является членом НАТО и в своейвнешней политике руководствуется исключительно интересами Вашингтона иБрюсселя. Вряд ли стремление Вильнюса отторгнуть у России Калининград, если такоенамерение действительно присутствует, не поддержано Западом.Напомним, ровно год назад аналитики американского центраRAND (Research and Development – "Исследования и разработка")опубликовали доклад с рекомендациями по разрушению противоракетной обороныКалининградской области. Это первый шаг при попытке захвата территории – за нимобычно следует удар по военной и административной инфраструктуре.Калининградская область образовалась в июле 1946 года. Ранееэто была территория Восточной Пруссии, а сам Калининград именовалсяКенигсбергом. Во время Великой Отечественной войны за город шли ожесточенныебои. советские войска взяли его в начале апреля 1945 года.По решению союзников на Потсдамской конференции ВосточнаяПруссия была упразднена, а ее территории переданы СССР (Российской Федерации иЛитве) и Польше. В целом Советскому Союзу досталась треть региона.