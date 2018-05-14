Литовский дипломат Бронюс Макаускас, временно исполняющий
обязанности консула в городе Советск Калининградской области, проводит идеологическую
линию на отторжение региона от России. Именно такой точки зрения придерживаются
региональные журналисты, выпустившие на местном телевидении сюжет
Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в
Калининградской области.
Литовский дипломат Бронюс Макаускас, временно исполняющий
обязанности консула в городе Советск Калининградской области, проводит идеологическую
линию на отторжение региона от России. Именно такой точки зрения придерживаются
региональные журналисты, выпустившие на местном телевидении сюжет
"Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в
Калининградской области".
Согласно авторам ролика с телеканала "Вести-Калининград", Макаускас проводит среди
интеллигенции Калининградской области идеологическую линию, согласно которой, город и прилегающие к нему земли являются частью "исторической
Литвы" и находятся в составе России незаконно. Сам дипломат обвинил
журналистов в "провокации и лжи".
Впрочем, в Литве Калининград называют не иначе как
Караляучус ("Королевская гора"), отмечает газета "Взгляд".
Еще в период перестройки в республике выпустили карту, где все топонимы
Калининградской области, которая располагается на части территории бывшей
Восточной Пруссии, были переведены на литовский язык, сообщает издание.
Кроме того, в Вильнюсе последнее время заняты поисками
"литовских корней" у уроженцев Восточной Пруссии, в том числе
немецкого философа Иммануила Канта. Как отмечает газета, Макаускас постоянно
использовал "литовскую" топонимику, четко отделяя Калининградскую
область от России.
Стоит отметить, что Литва является членом НАТО и в своей
внешней политике руководствуется исключительно интересами Вашингтона и
Брюсселя. Вряд ли стремление Вильнюса отторгнуть у России Калининград, если такое
намерение действительно присутствует, не поддержано Западом.
Напомним, ровно год назад аналитики американского центра
RAND (Research and Development – "Исследования и разработка")
опубликовали доклад с рекомендациями по разрушению противоракетной обороны
Калининградской области. Это первый шаг при попытке захвата территории – за ним
обычно следует удар по военной и административной инфраструктуре.
Калининградская область образовалась в июле 1946 года. Ранее
это была территория Восточной Пруссии, а сам Калининград именовался
Кенигсбергом. Во время Великой Отечественной войны за город шли ожесточенные
бои. советские войска взяли его в начале апреля 1945 года.
По решению союзников на Потсдамской конференции Восточная
Пруссия была упразднена, а ее территории переданы СССР (Российской Федерации и
Литве) и Польше. В целом Советскому Союзу досталась треть региона.