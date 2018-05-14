Отравленный в начале марта в Солсбери беглый предатель, бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль по-прежнему востребован на Западе. На сей раз его могут использовать с целью осложнить проведение Чемпионата мира по футболу в России.

Отравленный в начале марта в Солсбери беглый предатель,бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипальпо-прежнему востребован на Западе. На сей раз его могут использовать с целью осложнить проведение Чемпионата мира по футболу в России."Если проанализировать западное информационное поле, то кконцу апреля тема Скрипалей вообще практически исчезла", – отметилдиректор Центра политологических исследований Павел Салин. Однако на дняхпоявилась информация, что бывший сотрудник ГРУ посещал Эстонию, Чехию и,возможно, Испанию, где делился со спецслужбами западных государств информациейо работе российской разведки.По словам эксперта, вполне возможно, что тема Скрипаля и егоотравления вновь возвращается в топ для информационной атаки на Россию."Это связано с желанием "ястребов" на Западе в преддверии обсуждения новыхсанкционных мер и Чемпионата мира по футболу, чтобы вновь консолидироватьобщество и элиты на антироссийской основе", – цитирует аналитика .До начала мирового первенства остается ровно месяц. Неисключено, что Запад действительно хочет использовать фактор Скрипаля, причемне только для ухудшения имиджа нашей страны в преддверии соревнований, но и,возможно, для срыва мундиаля. Стоит напомнить, что на фоне обострения отношениймежду Россией и Западом в США и европейских странах уже неоднократновысказывались в пользу бойкота Чемпионата мира по футболу-2018.Ранее с таким предположением выступил министр иностранныхдел России Сергей Лавров. Он предположил, что одним из мотивов заказчиковотравления бывшего сотрудника ГРУ может быть предстоящий чемпионат мира пофутболу. Определенные силы на Западе хотят по максимуму осложнить проведениепервенства.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в началемарта. По сообщениям британской стороны, на месте происшествия были найденыследы нервно-паралитического вещества "Новичок". В Лондоне заявили,что химикат разрабатывался в СССР, а раз так, то к отравлению экс-сотрудникаГРУ якобы причастна Москва. Россия обвинения в свой адрес отвергает.В качестве ответных мер Лондон выслал с Туманного Альбиона23 российских дипломатов. На фоне скандала члены британской королевской семьи ичлены кабинета министров заявили, что не поедут на мундиаль.