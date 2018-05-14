Очевидец поведал о странном состоянии актера. Он не ожидал увидеть его таким.

Очевидец поведал о странном состоянии актера. Он не ожидал увидеть его таким.В московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна сегодня активно репетируют "Мольера" по Михаилу Булгакову, но премьера планируется на начало следующего сезона. Для подготовки сюжета о постановке в театр приехала съемочная группа одного из федеральных телеканалов. Но то, каким журналист увидел великого актера, ему показались странным.В интервью Dni.Ru репортер сообщил: он был поражен тем, что его ждало на съемке: "Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Еле-еле ползает. Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что просто ах! В коридоре его ждали стримеры (журналисты, без помощи оператора самостоятельно ведущие телетрансляцию. – Прим. ред.) – мол, почему Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме. А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без нее плохо. Короче, там происходит что-то несусветное!"Интересно, что ближайшее окружение актера утверждает: все это – вздор, а 82-летний артист пребывает в добром здравии, бодр и полон сил и про бывшую киевскую сиделку даже не вспоминает. "Армену Борисовичу по хозяйству помогает новая домработница, и относится он к ней так же уважительно, как в свое время к Виталине Цымбалюк-Романовской, – рассказала Dni.Ru Элина Мазур. – Хотя он в быту очень неприхотливый человек – долгие годы жил один, питался полуфабрикатами и был счастлив".Сама же Виталина на всех углах твердит, что готовила народному артисту России диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила его с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. А теперь от многих привычек ему пришлось отказаться.