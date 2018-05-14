Петицию подписали уже 2305 человек

Петицию подписали уже 2305 человекЖители Владимира выступили против передвижного дельфинария, который должен давать представления в городе с 16 по 27 мая.Петицию создала Валентина Астафьева. На данный момент её подписали 2305 человек.«Задумывались ли вы над тем, в каких условиях приходится выживать животным в передвижных дельфинариях? Гастроли передвижных дельфинариев в каждом городе в среднем длятся полтора месяца. Самые лучшие условия, которые эти умнейшие создания видят за всю свою жизнь - бассейн диаметром 12-14 метров и глубиной 2-3 метра с грязной, редко сменяемой водой», - указано в петиции.Активисты просят запретить представления такого дельфинария и провести проверку его деятельности и состояния животных.