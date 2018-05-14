Правоохранители и волонтеры ищут трехмесячного ребенка. Его 24-летняя мать сообщила, что потеряла малыша, когда ехала вечером 12 мая на попутном автотранспорте из Тамбова в Москву. Известно, что у нее есть еще один ребенок, в отношении которого она лишена родительских прав.

В отдел полиции по столичному району Ясенево с заявлением о безвестном исчезновении трехмесячного сына обратилась 24-летняя жительница города Мичуринска Тамбовской области.Она сообщила, что вечером 12 мая ехала с малышом в Москву из Тамбова на попутном автотранспорте.В ходе допроса следователями женщина выдвигала разные версии исчезновения ребенка. Все они в настоящее время проверяются. Установлено, что эта женщина имеет еще одного ребенка, в отношении которого лишена родительских прав.Малыша ищут правоохранители и волонтеры.В целях выяснения всех обстоятельств произошедшего управлением СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мальчика по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство".