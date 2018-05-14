Главным фактором своего противоправного поведения злоумышленница назвала состояние алкогольного опьянения.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).Утром 30 апреля текущего года на телефон экстренной службы поступило сообщение от неизвестного лица о якобы заложенном в одном из административных зданий областного центра взрывном устройстве.Незамедлительно прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции и других оперативных служб в результате осмотра помещений и прилегающей территории не обнаружили каких-либо взрывных устройств или взрывоопасных веществ. Информация оказалась ложной.При проведении специальных мероприятий полицейские установили личность звонившей – ей оказалась 31-летняя жительница города Владимира. Женщина была задержана и дала признательные показания. Главным фактором своего противоправного поведения она назвала состояние алкогольного опьянения.В соответствии с санкциями указанной статьи злоумышленнице может грозить наказание в виде крупного штрафа, ограничения свободы на срок до трех лет или принудительных работ на срок от двух до трех лет. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и ущерб, причиненный таким сообщением.Расследование уголовного дела продолжается.