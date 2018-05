Мальчикам и девочкам не страшны капризы погоды в добротных комбинезонах Лесси. Талантливые дизайнеры создали детскую экипировку, обеспечивающую комфорт во время движений и терморегуляцию.

Мальчикам и девочкам не страшны капризы погоды в добротных комбинезонах Лесси. Талантливые дизайнеры создали детскую экипировку, обеспечивающую комфорт во время движений и терморегуляцию. Легкий непромокаемый зимний комбинезон Lassie – идеальная одежда для катания с горки, исследования заснеженных окрестностей, спокойных прогулок в коляске. Одежда нравится детям, не создает проблем мамам с чисткой. В ней можно резвиться на снегу, не опасаться ветра, мороза до – 25 C °, падения в лужу. В каталоге большой выбор оттенков и расцветок, не составит труда комбинезон Лесси зима купить с учетом вкуса ребенка.







Комбинезоны Lassie - одежда для зимних приключений



В комбезе дети чувствуют себя свободными и раскрепощенными. Для утепления используется легкий и непривычно тонкий утеплитель Изософт, который не утяжеляет одежду. Ребенок свободно двигается, не напоминает неуклюжего пингвина. Материал из сверхтонких скрученных волокон согревает и выводит наружу влагу, держит форму после стирок. Производитель тщательно отбирает ткани, чтобы Lassie by Reima комбинезон зимний обеспечил комфортное тепло при низкой стоимости.



Ткань Suprafill – это полиэстер, обработанный водоотталкивающей пропиткой, которая создает тонкую микропористую пленку, защищает от влаги, грязи, продувания, проводит воздух. Подробнее здесь.



LassieTEC– запатентованный компанией водонепроницаемый и ветрозащитный мембранный материал. Полотно пропускает маленькие молекулы пара наружу и препятствует проникновению внутрь молекул воды.



Supratech – износостойкий материал с водонепроницаемой пленкой для укрепления штанишек в области колен и ягодиц.



В качестве подкладки применяется прочный, слегка скользкий полиэстер, облегчающий надевание комбинезона. На манжетах, капюшонах, спинке, в области шеи подшивается нежный микрофлис Бемберг.



Благодаря используемым материалам Лесси комбинезон зимний:



создает комфортный микроклимат в пододежном пространстве;соответствует гигиеническим требованиям;устойчивый к разрывам и загрязнениям.Для детей важен внешний вид одежды. Ежегодно коллекции комбезов обновляются, используются принтованные ткани с четким и ярким рисунком.







Детали для сохранения тепла и удобства ребенка



Утепленный капюшон отстегивается, объем по лицевому вырезу регулируется шнуром. Широкий ворот на кнопках, отделанный с внутренней стороны микрофлисом, защищает от мороза и ветра, не натирает подбородок. В комбинезон Lassie зима вшиты надежные японские молнии «трактор», которые не подведут в неподходящий момент. Молния прячется в откосок из ткани, чтобы не повредить подбородок. В зависимости от модели в комбезах предусмотрены внутренние или внешние ветрозащитные планки. Чтобы уберечь кожу от натирания, широкие манжеты на рукавах с внутренней стороны отделаны флисом. Брюки утеплены по всей длине, для плотного прилегания предусмотрена утяжка и резиновые штрипки, удерживающие брючины от задирания. В производстве используются армированные нити, поэтому Лесси комбинезон зимний для мальчика не порвется по шву у самого активного непоседы. Еще одно преимущество финских комбезов – проклейка основных швов для дополнительной герметизации и прочности.







Как стирать комбинезоны Лесси



После прогулки загрязнения удаляются водой. За счет пропитки вещи меньше пачкаются, стираются раз в полтора-два месяца. Для стирки подходит шампунь, раствор из детского или хозяйственного мыла, средства для деликатных тканей. Оптимальный вариант – специальные моющие гели с пропиткой, например, доступный по цене Perwoll Sport Active. Комбинезон необходимо бережно стирать при температуре до 40 C °. Одежду нельзя сушить вблизи батареи или на ярком солнце. Если используются обычные моющие средства, для поддержания свойств комбезы желательно периодически обрабатывать пропитками DWR.







Выбирайте в интернет-магазине FoxyDom для комфорта ребенка комбинезон Лесси зимний, распродажа позволит на сэкономленные деньги приобрести флисовую поддеву или шапку. Слитная одежда предпочтительна для детей младшего возраста. Во время активных игр, катания с горки холод и снег не проникнут под комбез.