Взрыв произошел 5 мая.

Работы по устранению последствий взрыва на котельной в Коврове проходят в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе городской администрации. Территория вокруг котельной очищена от строительного мусора, и в ближайшие дни начнется восстановление дымоходной трубы и газоходов. На объекте трудятся 38 рабочих.Инцидент произошел . Взрыв повредил один из трех котлов, но два других остались рабочими. Повреждения также затронули остекление здания и легкосбрасываемые конструкции. К счастью, никто не пострадал.Котельная временно приостановила свою работу до 19 мая.