Операция проводилась совместно с Управлением ФСБ.

Владимирская полиция задержала уроженца Башкортостана, подозреваемого в многомиллионном хищении у местных предприятий. Операция проводилась совместно с Управлением ФСБ.По версии следствия, мужчина арендовал три складских помещения в Владимира и, выдавая себя за представителя логистической компании, оформлял отгрузку товаров без предоплаты. Он похитил кондиционеры, квадрокоптеры и комплекты постельного белья, причиняя ущерб более чем на 20 миллионов рублей.Напомним, ранее мы писали, что