По мнению координатора платформы НФ «Мошеловка» Евгении Лазаревой, изменение подхода к сроку действия краткосрочного полиса ОСАГО имеет ряд преимуществ для автовладельцев.

7 апреля 2025 года в России начали действовать ультракороткие договоры ОСАГО, заключаемые на 24 часа. До появления ультракоротких полисов ОСАГО у российских автомобилистов уже была возможность оформить краткосрочный договор обязательной «автогражданки», однако его действие прекращалось ровно в полночь – проще говоря, если водитель купил страховку в 23:50, она заканчивалась уже через десять минут. Новый подход позволяет избежать ситуации, когда автовладелец платит за полные сутки, но фактически ОСАГО действует лишь короткий промежуток времени.Координатор платформы НФ «Мошеловка» Евгения Лазарева считает изменение подхода к сроку действия краткосрочного полиса ОСАГО преимуществом для водителей: «Совершенно точно можно говорить, что новый формат будет более прозрачным и экономически выгодным для водителя. Чаще покупать «суточные» полисы автомобилисты станут не из-за возможности указывать время начала и окончания полиса в договоре, а из-за риска выплачивать более дорогой, чем страховка, штраф. Это вопрос экономии».Кроме того, по мнению эксперта, новый формат коротких полисов ОСАГО поможет снизить количество водителей без обязательной страховки. «Скажется эта система и на продлении коротких полисов – водители будут реже забывать продлить «суточный» полис, если будут знать, что страховка, например, обойдётся в 500 рублей, а штраф за её отсутствие составит от 3 до 5 тысяч в случае повторного нарушения», – поделилась Лазарева.Согласно опросам и исследованиям ОНФ, многие водители считают краткосрочные договоры ОСАГО необходимыми и адекватно воспринимают то, что их цена выше, чем удельная стоимость, например, двух дней в рамках годового полиса. «Немало ситуаций, когда такой продукт очень актуален – например, для таксистов или в случае краткосрочной аренды автомобиля», – добавила эксперт.В Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) сообщили, что страховому рынку необходимо адаптироваться к нововведению. В частности, для реализации нового порядка исчисления срока действия договора ОСАГО страховщикам необходимо доработать свои информационные системы.