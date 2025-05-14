В мае этого года начнутся работы по реконструкции аэропорта в Семязино. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор области. Александр Авдеев подчеркнул, что в настоящее время этап

В мае этого года начнутся работы по реконструкции аэропорта в Семязино. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор области. Александр Авдеев подчеркнул, что в настоящее время этап проектирования завершен. Впереди – прохождение госэкспертизы и строительство. Причем работы стартуют уже до начала лета — специалисты займутся переносом коммунальных сетей. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Уже грунт позволяет,