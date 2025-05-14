Он пройдет с 29 июня по 5 июля 2025 года.

Первый Летний фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Суздале с 29 июня по 5 июля 2025 года, сообщает районная администрация. Фестиваль, являющийся крупнейшим в России мероприятием классической музыки под открытым небом, соберет ведущие оркестры, известных солистов и восходящие звезды. Об этом сообщает местная администрация.Мероприятия состоятся в Спасо-Евфимиевом монастыре и Кремле, а также в «Зарядье», где звучат камерная музыка и джаз. Подробности о программе можно прочитать здесь.Напомним, ранее мы писали, что