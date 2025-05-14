Откуда берётся молодёжный сленг? Почему в нём стоит разобраться взрослым? Как меняется сленг разных поколений и повлияет ли на нашу речь развитие искусственного интеллекта? В новом выпуске

Откуда берётся молодёжный сленг? Почему в нём стоит разобраться взрослым? Как меняется сленг разных поколений и повлияет ли на нашу речь развитие искусственного интеллекта? В новом выпуске “Подкаста на Шестом” разбираемся в популярных молодёжных словах и выражениях, ностальгируем и делаем прогнозы вместе с доктором филологических наук, профессором Виктором Малыгиным и учителем русского языка и литературы