Депутата совета города Покрова Петушинского района Дениса Киммеля обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – по версии следствия, он похитил обманным путем 32 миллиона рублей. Об

Депутата совета города Покрова Петушинского района Дениса Киммеля обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – по версии следствия, он похитил обманным путем 32 миллиона рублей. Об этом сообщили сразу в двух ведомствах – прокуратуре и СК области. Помимо политики, депутат занимался бизнесом. Являясь руководителем подрядной компании ООО «ПСК», Денис Киммель заключил договор с муромским