Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Собинском районе пенсионер сильно пострадал во время пожара. Происшествие случилось 14 мая около 3 часов утра в доме №63 по улице Астраханская. Загорелось имущество на площади 24 кв.м. Об этом сообщили в МЧС по Владимирской области.В результате пожара серьезно пострадал 70-летний мужчина, получивший ожоги 50% поверхности тела. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу поселка Ставрово.Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы электропроводки.