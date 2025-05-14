Жителей Владимирской области предупредили о заморозках до -1 градуса в ночные и утренние часы в четверг, 15 мая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы. Из пресс-релиза мэрии

Жителей Владимирской области предупредили о заморозках до -1 градуса в ночные и утренние часы в четверг, 15 мая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы. Из пресс-релиза мэрии Владимира Прогнозируется вероятность возникновения ЧС (происшествий) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, электроснабжения, увеличения количества техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, а также повреждения сельскохозяйственных,