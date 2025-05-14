Начальная цена лота составит 3,35 миллиона рублей.

20 июня финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже дома врачей Кегелей, построенного в 1855 году, в историческом центре города Александрова Владимирской области. В лот входит сам дом площадью 168 квадратных метров и прилегающий земельный участок площадью 0,1 га. Начальная цена лота составит 3,35 миллиона рублей. Новый собственник будет обязан сохранить и содержать объект культурного наследия, который может быть использован под административные или коммерческие нужды.Исторический дом, расположенный по улице Революции, был домом земских врачей Николая и Павла Кегелей, известных не только своей медицинской практикой, но и активной культурной деятельностью.Несмотря на то, что здание является одним из немногих сохранившихся образцов жилой застройки середины XIX века, оно находится в плачевном состоянии, и новому владельцу предстоит вложить усилия и средства в его восстановление.