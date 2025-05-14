Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

В Александровском районе произошла серьезная авария. Автомобиль протаранил ограждение небольшого моста и рухнул в кювет. Несмотря на очевидные последствия ДТП, в полицию никто не обращался.Тем не менее, Госавтоинспекция не оставила инцидент без внимания и проводит тщательную проверку обстоятельств произошедшего, а также ведет активный поиск водителя, скрывшегося с места аварии.В социальных сетях развернулось бурное обсуждение произошедшего. Многие пользователи высказывают предположения о том, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной не только ДТП, но и бегства с места происшествия, пытаясь избежать ответственности.