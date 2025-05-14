Самым юным женихом стал 18-летний молодой человек, а самым пожилым – 74-летний мужчина.

В апреле 2025 года во Владимирской области заключили брак 488 пар, сообщили в Министерстве по ОДМС, ЗАГС и архивов ВО. Почти половина заявлений (48%) была подана через портал Госуслуг.Статистика показывает, что самым юным женихом стал 18-летний молодой человек, а самым пожилым – 74-летний мужчина.Возраст невест варьировался от 17 до 70 лет. Интересно, что в ЗАГСах региона зарегистрировали пары из 33 субъектов Российской Федерации, при этом 17% женихов и 13% невест приехали из других регионов страны.