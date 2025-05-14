Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила несколько детских образовательных учреждений. В детском саду и школе нашли просрочку, а также другие нарушения, сообщили в надзорном

Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила несколько детских образовательных учреждений. В детском саду и школе нашли просрочку, а также другие нарушения, сообщили в надзорном ведомстве. Так, в пищеблоке детского сада №7 ревизоры обнаружил дрожжи с истекшим сроком годности. Кроме того, на стенах и потолках санузлов в детских группах имелись разводы и отслоения штукатурки. Медкабинет был недоукомплектован по