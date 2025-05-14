Граждан перемещают в безопасные места, а классные руководители информируют родителей о ситуации.

В Коврове Владимирской области эвакуированы детские сады, школы и больницы из-за сообщений о «минировании» и анонимных звонков. Граждан перемещают в безопасные места, а классные руководители информируют родителей о ситуации.На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, которые обследуют здания на наличие опасных предметов. Экстренные службы находятся в полной готовности. В мэрии отметили, что аналогичные случаи произошли также во Владимире и Муроме, и призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.Напомним, ранее мы писали, что