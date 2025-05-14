В Ковровском районе 38 рабочих трудятся над восстановлением разрушенной котельной. Об этом сообщили в местной горадминистрации вчера, 13 мая. Из поста в группе «Администрация города Коврова»

В Ковровском районе 38 рабочих трудятся над восстановлением разрушенной котельной. Об этом сообщили в местной горадминистрации вчера, 13 мая. Из поста в группе «Администрация города Коврова» (13 мая 2025) Работы на котельной «Владимиртеплогаза» на ул. Блинова находятся на личном контроле главы города Коврова Сергея Сидорина. Сегодня, 13 мая, он выехал на место и лично проинспектировал