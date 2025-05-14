В Коврове проходит массовая эвакуация из ряда соцучреждений. Как сообщили в местной горадминистрации, в школы, детские сады и больницы поступили анонимные звонки о «минировании». Из группы

В Коврове проходит массовая эвакуация из ряда соцучреждений. Как сообщили в местной горадминистрации, в школы, детские сады и больницы поступили анонимные звонки о «минировании». Из группы ВК «Администрация города Коврова» На местах работают сотрудники МЧС, правоохранительные органы. Осуществляется эвакуация людей в безопасные места. Родители учащихся и воспитанников оперативно оповещаются классными руководителями в родительских чатах. Службы