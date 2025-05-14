Управляющую компанию заставили отремонтировать общее имущество квартирного дома на Волго-Донской улице. В нем живет 82-летний ковровчанин, который был узником нацистского концлагеря,

Управляющую компанию заставили отремонтировать общее имущество квартирного дома на Волго-Донской улице. В нем живет 82-летний ковровчанин, который был узником нацистского концлагеря, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Во время проверки были выявлены повреждения отмостки, фасада дома, тротуаров и выбоины на дорогах. Прокурор направил в суд иск об обязании УК устранить допущенные нарушения. А должностное лицо попало