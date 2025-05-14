12 мая в полицию обратился 45-летний житель мурома. Он сообщил, что у него угнали «Ладу», припаркованную у дома. Полицейские разослали ориентировку нарядам. Спустя несколько часов

12 мая в полицию обратился 45-летний житель мурома. Он сообщил, что у него угнали «Ладу», припаркованную у дома. Полицейские разослали ориентировку нарядам. Спустя несколько часов отечественную легковушку нашли в кювете. Сотрудники ГАИ обнаружили машину на территории Меленковского района. За рулем сидел племянник обратившегося мужчины, 17-летний житель города Касимова. Из пресс-релиза УМВД области Сотрудники полиции установили,