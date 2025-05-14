ФАП в селе Давыдово открыли после капитального ремонта. Пункт находится в одноэтажном некогда жилом доме 1968 года постройки. Старое здание нуждалось в реставрации, рассказали в пресс-службе

ФАП в селе Давыдово открыли после капитального ремонта. Пункт находится в одноэтажном некогда жилом доме 1968 года постройки. Старое здание нуждалось в реставрации, рассказали в пресс-службе Минздрава области. На работы было выделено 4,92 миллиона рублей. Ремонт длился с ноября 2024 года по март 2025 года. Из пресс-релиза Минздрава области В ходе ремонта установлена новая кровля,