Серьезный пожар произошел ночью 14 мая в частном доме №63 на Астраханской улице в Лакинске. В 3:27 вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области. Огонь распространился на 24 квадрата. К

Серьезный пожар произошел ночью 14 мая в частном доме №63 на Астраханской улице в Лакинске. В 3:27 вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области. Огонь распространился на 24 квадрата. К сожалению, есть пострадавший — 70-летний мужчина получил 50% ожогов тела. Дедушку госпитализировали в райбольницу поселка Ставрово. Предполагается, что пожар случился из-за аварийного режима работы электросети. Полностью