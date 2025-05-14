Компания, которая строит базу отдыха у поселка Улыбышево, разрыла плодородную почву территории природного памятника ради траншеи. По ней планировалось сливать стоки в озеро, в котором

Компания, которая строит базу отдыха у поселка Улыбышево, разрыла плодородную почву территории природного памятника ради траншеи. По ней планировалось сливать стоки в озеро, в котором растет краснокнижное растение. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Траншея длиной более 300 метров тянется до озера «Чернецкое», известное тем, что там растет сальвиния плавающая, которая занесена в Красную