С 14 до 18 лет подростки часто становятся жертвами мошеннических схем, когда злоумышленники вовлекают их в незаконные финансовые операции.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вносит поправки в Гражданский кодекс РФ, нацеленные на защиту несовершеннолетних при заключении договоров банковского счета. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях. Подростки с 14 до 18 лет часто становятся жертвами мошеннических схем, когда злоумышленники вовлекают их в незаконные финансовые операции.Новые поправки запретят банкам открывать счета несовершеннолетним без письменного согласия родителей или законных представителей.«Считаю, что этим мы оградим детей от необдуманныхпоступков», — отметил Игошин.