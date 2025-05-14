Во Владимире на улице Георгиевской изменят схему дорожного движения. Как пояснил замглавы администрации города Андрей Михно, сейчас Георгиевская – условно пешеходная улица, где людям

Во Владимире на улице Георгиевской изменят схему дорожного движения. Как пояснил замглавы администрации города Андрей Михно, сейчас Георгиевская – условно пешеходная улица, где людям все-таки может угрожать транспорт. Инициатива изменения движения принадлежит мэру Дмитрию Наумову. Он дал такое указание после случая, который произошел в марте. Тогда фура заехала на улицу Георгиевскую и пыталась повернуть на