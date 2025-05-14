19-летнего жителя Ростова-на-Дону признали виновным в крупном мошенничестве. Молодой человек, будучи курьером, похитил у 83-летнего пенсионера из Радужного 800 000 рублей, рассказали в
<a href="https://33live.ru/novosti/14-05-2025-vo-vladimire-sudili-19-letnego-kurera-moshennikov-obokravshego-pensionera-na-800-tysyach.html" target="_blank">Во Владимире судили 19-летнего курьера мошенников, обокравшего пенсионера на 800 тысяч</a> - 19-летнего жителя Ростова-на-Дону признали виновным в крупном мошенничестве. Молодой человек, будучи курьером, похитил у 83-летнего пенсионера из Радужного 800 000 рублей, рассказали в
[url=https://33live.ru/novosti/14-05-2025-vo-vladimire-sudili-19-letnego-kurera-moshennikov-obokravshego-pensionera-na-800-tysyach.html]Во Владимире судили 19-летнего курьера мошенников, обокравшего пенсионера на 800 тысяч[/url] - 19-летнего жителя Ростова-на-Дону признали виновным в крупном мошенничестве. Молодой человек, будучи курьером, похитил у 83-летнего пенсионера из Радужного 800 000 рублей, рассказали в