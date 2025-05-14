19-летнего жителя Ростова-на-Дону признали виновным в крупном мошенничестве. Молодой человек, будучи курьером, похитил у 83-летнего пенсионера из Радужного 800 000 рублей, рассказали в

19-летнего жителя Ростова-на-Дону признали виновным в крупном мошенничестве. Молодой человек, будучи курьером, похитил у 83-летнего пенсионера из Радужного 800 000 рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В августе 2024 года через «Телеграм» ростовчанину предложили подработку. Парень должен был забирать деньги и переводить на указанные счета за вознаграждение. Тот согласился. В октябре сообщник ростовчанина позвонил жителю