Во Владимире вынесли приговор бывшему руководителю отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий. Как сообщает источник «Шестого канала, речь о заводе «Магнетон»,

Во Владимире вынесли приговор бывшему руководителю отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий. Как сообщает источник «Шестого канала, речь о заводе «Магнетон», который занимается производством магнитной продукции. Как установил суд, фигурант с 5 февраля 2020 года по 22 ноября 2021 получил от представителя поставщика из Чувашской Республики 300 тысяч рублей. За вознаграждение сотрудник завода оказывал организации