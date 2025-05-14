Двоих владимирцев судили за вандализм. В декабре прошлого года пьяные молодые люди сломали памятник женщине-сыщику, который стоял возле Музея детектива. Вечером осужденные выпивали с

Двоих владимирцев судили за вандализм. В декабре прошлого года пьяные молодые люди сломали памятник женщине-сыщику, который стоял возле Музея детектива. Вечером осужденные выпивали с друзьями в баре в центре Владимира, после этого они решили отправиться в другое заведение. Проходя мимо дома №8 на улице Ильича, пьяные хулиганы увидели статую женщины возле музея. Вандалы начали расшатывать