Во Владимирской области уже в эту субботу, 17 мая, пройдет «Ночь музеев». Жители и гости региона смогут посетить выставки и мастер-классы, а также послушать экскурсии бесплатно. В акции примут

Во Владимирской области уже в эту субботу, 17 мая, пройдет «Ночь музеев». Жители и гости региона смогут посетить выставки и мастер-классы, а также послушать экскурсии бесплатно. В акции примут участие музеи во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном и Муромцево. Организаторы подготовили множество интереснейших мероприятий – лекции, кинопоказы, экскурсии по городу и другое. «Ночь музеев» пройдет 17 мая