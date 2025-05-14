Близкие родственники утверждают, что её мать, не занимается воспитанием ребенком с рождения.

На федеральном телеканале в программе обсуждалась сложная ситуация с установлением опеки над девочкой во Владимирской области. Близкие родственники утверждают, что её мать, не занимается воспитанием ребенком с рождения, не проявляет интереса к дочери и преследует лишь цель получения материнского капитала.Бабушка девочки, фактически её опекун, выразила обеспокоенность по этому поводу. В эфире прозвучала информация о возможной фальсификации доказательств в рамках дела, что вызвало призывы экспертов к действиям со стороны правоохранительных органов.В ответ, глава ведомства поручил провести проверку и оценить ранее принятые процессуальные решения.