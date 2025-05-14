На 19 неделе показатель заболеваемости снизился на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей.

Во Владимирской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает Роспотребнадзор. На 19 неделе показатель заболеваемости снизился на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей.За прошедшую неделю с признаками ОРВИ в медицинские учреждения обратились 4 838 человек, из них 1 296 – в г. Владимире. Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах.Напомним, что