23 мая во всех 89 регионах России начнется основной этап единого государственного экзамена.

23 мая основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует одновременно во всех 89 субъектах Российской Федерации и в 55 зарубежных странах. В этом году в испытаниях примут участие свыше 712 тысяч человек, основную часть которых – 637 тысяч – составляют выпускники текущего года.В связи с текущей ситуацией, в расписание добавили два дополнительных дня для экзаменов по математике (26 мая) и русскому языку (29 мая).Новые, значительно усиленные рекомендации Рособрнадзора содержат исчерпывающие инструкции по организации пропускного режима в пунктах проведения экзаменов и применению металлодетекторов, направленные на исключение любых нарушений и обеспечение максимальной прозрачности и честности проведения ЕГЭ.Теперь сообщить о любых нарушениях, замеченных во время проведения ЕГЭ, можно оперативно и напрямую в Рособрнадзор, используя Платформу обратной связи, доступную на портале Госуслуг.