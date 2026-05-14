На улице – весна, любители скорости пересаживаются с автомобилей на мототранспорт. ДТП с участием водителей двухколесной техники участились. Недавний случай в микрорайоне Юрьевец — на Р-132

На улице – весна, любители скорости пересаживаются с автомобилей на мототранспорт. ДТП с участием водителей двухколесной техники участились. Недавний случай в микрорайоне Юрьевец — на Р-132 разбился мужчина 46-ти лет. Мотоциклист скончался на месте аварии. В Суздальском округе 8-летний ребенок попал в ДТП на подаренном родственником квадроцикле. В ГАИ бьют тревогу — дети на дорогах