Минздрав РФ выпустил документ, в котором предлагает обновить перечень медицинских специальностей. Об этом на своей странице сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин.Изменения могут произойти уже с 1 сентября 2026 года. К примеру, нутрициологов (специалистов, которые помогают выстроить правильное питание для поддержания здоровья) приравняют к медикам. Кроме того, в штат медучреждений войдут врачи по медицине здорового долголетия, врачи физической и реабилитационной медицины, медицинские микробиологи, медицинские логопеды, медицинские психологи, нейропсихологи и другие специалисты.Одновременно предлагается прекратить набор в вузы на ряд устаревших (по мнению Минздрава РФ) медицинских специальностей, среди которых диабетолог, сексолог и фельдшер-нарколог.«Плохо это или хорошо, покажет время. Главное, чтобы от этих нововведений была конкретная польза для здоровья людей, для продления их активной жизни и долголетия», — подчеркнул парламентарий.