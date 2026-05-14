Товарищеская поддержка помогает строить новую гражданскую карьеру.

Региональный кадровый проект для ветеранов СВО продолжает действовать и остается одним из ключевых инструментов решения социальных задач области.Приоритет нацпроекта «Кадры» — содействие трудоустройству тех, кто возвращается с фронта. Это важный этап адаптации и основа психологического и социального благополучия.Олег Марчак, известный как «Герой-33», в центре «Работа России» подбирает вакансии для бывших военнослужащих.Ранее ему помогали фонд «Защитники Отечества», областная ассоциация ветеранов СВО и правительство региона. Теперь он передает опыт и поддержку дальше.