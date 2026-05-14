На улице Мира началось оформление новых клумб с петуниями.

Во Владимире началась подготовка к летнему сезону, и город приобрел яркие краски.Сотрудники МКУ «Зеленый город» приступили к оформлению клумб на улице Мира.В этом году основными растениями станут пышные петунии, которые будут радовать жителей и гостей.Ландшафтные дизайнеры запланировали чередующиеся цветники разных оттенков, а часть клумб оформят в цветах российского флага.Цветы — признак приближающегося лета. Администрация города просит жителей беречь и ценить красоту города.