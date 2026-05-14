Следком проводит проверку по факту смерти 38-летнего жителя посёлка Мезиновский. 9 мая мужчина отдыхал в кругу знакомых недалеко от своего посёлка. Затем он ушёл в лес и не вернулся. Вероятнее всего мужчина был пьян. 10 мая добровольцы отряда «ЛизаАлерт» Владимирской области развернули поисково-спасательную операцию. 12 мая стало известно, что мужчина найден мёртвым в лесном массиве.