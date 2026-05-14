Материалы проверки переданы в орган дознания.

Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и выявила нарушения.Установлено, что одна из управляющих организаций заключила договор на поставку газа для автономной крышной котельной с ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».С августа 2025 по февраль 2026 собственники оплачали услуги отопления и горячего водоснабжения на сумму около 1,4 млн рублей, но собранные средства поставщику не перечислили.Руководство управляющей компании использовало эти деньги на иные нужды, причинив имущественный вред ресурсоснабжающей организации.По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.165 УК РФ, расследование контролирует прокуратура.