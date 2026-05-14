Жильцам сделан перерасчет платы за холодное водоснабжение.

По постановлению прокурора должностное лицо муниципального предприятия привлечено к административной ответственности за нарушение сроков перерыва холодного водоснабжения.Собинская межрайонная прокуратура провела проверку, в том числе по материалам СМИ, о соблюдении законодательства в сфере ЖКХ.Гарантирующей организацией в Лакинске признан МУП «Водоканал».В январе 2026 года из‑за прорыва трубы на проспекте Ленина проводились аварийные работы. В ряде многоквартирных домов по проспекту Ленина и по улице Лермонтова временно отсутствовала холодная вода.Жители оставались без водоснабжения в периодах 16–19 и 24–26 января 2026 года.По результатам проверки прокурор возбудил два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ. Виновному назначены штрафы.