Следователем проведен осмотр места происшествия.

Следственное управление СК по Владимирской области организовало процессуальную проверку по факту смерти жителя поселка Мезиновского 1988 года рождения.По предварительным данным, 9 мая мужчина отдыхал со знакомыми, ушел в лес и домой не вернулся.Добровольцы «ЛизаАлерт» с помощью спецтехники обнаружили тело примерно в 7 км от поселка. Следователь вместе с полицией и местными жителями осмотрели место, внешних признаков насилия не выявлено.Назначена судебно‑медицинская экспертиза, продолжаются проверочные мероприятия.