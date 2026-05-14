Обновленная трасса поддержит развитие внутреннего туризма региона.

В Петушинском районе завершены дорожные работы на автодороге Покров — Новоселово — Киржач. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтированы три участка общей протяженностью 2,3 км, сообщает Минтранс Владимирской области.Маршрут связывает туристические точки: через эту трассу едут в Желудьево к Музею крестьянской культуры и быта и в Покров, известный местными гастрономическими брендами. От Покрова дорога ведет в Киржач, по пути — деревня Новоселово, рядом с которой погибли Юрий Гагарин и Владимир Серегин, а также сохранились дореволюционные постройки и уникальные музеи.В этом дорожном сезоне в Киржачском округе планируется обновить около 5,5 км трассы Покров — Новоселово — Киржач, так что в сумме ремонт составит примерно 7,8 км.Ремонт дорог отмечен как одна из ключевых позиций Народной программы «Единой России».