Решение направлено на повышение удобства и безопасности на выезде из Веризино.

Власти разъяснили ситуацию со светофорными объектами на выезде из микрорайона Веризино.При обустройстве нового светофора старое устройство демонтировать не будут — оба объекта останутся в эксплуатации.С ФКУ «Упрдор Россия» достигнута договоренность о сохранении и совместной работе светофоров для повышения безопасности водителей и пешеходов.Руководство города провело встречу с инициативной группой Веризино и подтвердило, что оба светофора продолжат функционировать.Администрация следит за дорожной обстановкой на участке и сообщит дополнительно о любых изменениях в режиме работы светофоров.