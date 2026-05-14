Владимир стал одной из ключевых остановок международной экспедиции южноафриканского тревел-шоу «Voetspore», которую возглавляет путешественник, продюсер и режиссер Йоханес Баденхорст.Команда приехала в город на грузовиках «Урал», стартовав в Мурманске и планируя пройти всю страну до Магадана в рамках масштабного маршрута.Цель проекта, выходящего в эфир с 2000 года, — показать иностранной аудитории природные пейзажи, культурное наследие и повседневную жизнь современной России.Для гостей подготовили насыщенную программу: прогулки по скверу «Патриот», визит в парк имени А.С. Пушкина и виды на реку Клязьму.Особое впечатление на съемочную группу произвели белокаменные памятники архитектуры — Успенский и Дмитриевский соборы, осмотренные с комментариями местных гидов.Трогательным эпизодом стал визит на Площадь Победы: участники экспедиции возложили цветы к Вечному огню и почтили память солдат, погибших в Великой Отечественной войне.Гости подчеркнули, что встречи с жителями и прикосновение к истории дали им глубокое эмоциональное переживание и помогли лучше понять национальные ценности.Администрация города пожелала съемочной группе удачи и безопасного пути и выразила надежду, что через эфиры шоу зарубежная аудитория увидит культурное и историческое многообразие региона.