Голосование проходит онлайн на rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа.

На Всероссийском конкурсе «Российское дерево года» от Владимирской области номинирован дуб черешчатый из деревни Наумово Александровского района.Дуб у дома 10 по улице Центральной имеет высоту около 23 м и диаметр ствола примерно 2 м. Экспертиза Центра «Здоровый Лес» определила его возраст примерно в 280 лет.В регионе также зарегистрированы два дуба с статусом памятника живой природы: на Спасской, 6 во Владимире и у дома 23а на Советской в Коврове.На момент публикации за владимирский дуб отдано лишь 3 голоса, тогда как лидер «Новооскольский великан» из Белгородской области набрал 1875 голосов.