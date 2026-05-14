Масштабный рейд в областном центре провели с целью профилактики автоаварий с участием несовершеннолетних, гоняющих по городу на питбайках и мотоциклах. В микрорайоне Веризино для получения информации о перемещении таких водителей сотрудники Госавтоинспекции использовали беспилотник. По результатам проведенного мероприятия сотрудниками полиции проверено более 30 единиц мототранспорта, в 6 случаях водителями которых оказались несовершеннолетние участники дорожного движения,